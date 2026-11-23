في إطار حرص جامعة بني سويف على توسيع شراكاتها المجتمعية وتعزيز دورها التنموي والخدمي، قام الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس الجامعة بزيارة إلى جمعية الإمام علي بن أبي طالب الخيرية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الطبي، بما يسهم في دعم الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة بني سويف، إلى جانب مناقشة توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين لخدمة المجتمع المحلي.

جاءت الزيارة في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية الفاعلة، بحضور الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والأستاذ عمر الشيخ رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور احمد حسن استاذ بقسم الاورام بكلية الطب ،والدكتورة الزهراء محمد استاذالكبد والجهاز الهضمى ،والدكتور عبد العزيز زين العابدين استاذ الجراحة العامة وجراحة الاوعية الدموية بكلية الطب إلى جانب عدد من قيادات الجامعة والجمعية.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان أهمية بناء شراكات فعالة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في أداء رسالتها المجتمعية ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الزيارة مختلف أقسام وعيادات الجمعية، حيث اطلع على طبيعة الخدمات المقدمة وآليات العمل داخلها، كما ناقش مع مسؤولي الجمعية سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتوافرة بالعيادات، وإمكانية الاستعانة بالخبرات العلمية والطبية التي تمتلكها الجامعة ومستشفياتها الجامعية لدعم الأداء وتطوير الخدمات.

كما تناولت المناقشات آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين من خلال برامج تدريبية ومبادرات صحية ومجتمعية مشتركة، بما يحقق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والخيرية، ويعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي بني سويف، في خطوة تعكس التزام الجامعة الدائم بالمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته التنموية والصحية.