قالت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيجنييفا، اليوم الاثنين، إن روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الأجانب، وتصدير المواد الخام الزراعية والمنتجات الغذائية إلى 160 دولة حول العالم، رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية والجيوسياسية.

وأضافت يفستيجنييفا- خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "تعد روسيا من أهم الضامنين للأمن الغذائي العالمي، رغم جميع التحديات في المجالات الاقتصادية واللوجستية والتجارية والجيوسياسية، كما نصدر المواد الخام الزراعية والمنتجات الغذائية إلى 160 دولة، إلى أصدقائنا وشركائنا من معظم دول العالم".

وأكدت يفستيجنييفا ، أن الجانب الروسي لم يتوانَ قط عن الحوار الجاد بشأن تعزيز الأمن الغذائي العالمي،، وأن موسكو على أستعداد للمساعدة في سد أي نقص محتمل في إمدادات الحبوب، بما في ذلك من خلال اعتماد مسارات بديلة للتوريد.ج

وشددت الدبلوماسية الروسية، على أن موسكو تقدم، في الوقت نفسه، مساعدات موجهة إلى الدول المحتاجة، وتعمل على تعزيز قدراتها الزراعية، ولا سيما عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".

وأكدت أن روسيا ستواصل هذه الجهود استناداً إلى نتائج القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي عقدت في أكتوبر الماضي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صرح، في وقت سابق، أن روسيا لطالما كانت ولا تزال موردًا موثوقًا لموارد الطاقة والغذاء لجميع دول جنوب شرق آسيا.