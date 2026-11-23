خطف أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، الأنظار خلال مواجهة الفريقين، بعدما ظهر في لقطة احتفاله بهدف تقدم الفريق السماوي على المارد الأحمر، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأنهى بيراميدز الشوط الأول متقدمًا على الأهلي بهدف دون رد، بعدما نجح كريم حافظ في تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بيراميدز في الدقيقة 30، بعدما لمست الكرة يد محمد هاني داخل منطقة الجزاء، ليترجمها كريم حافظ إلى هدف، بعدما سدد الكرة على يسار مصطفى شوبير داخل الشباك.

وشهدت المباراة احتفال أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، بهدف تقدم فريقه في شباك الأحمر، في لقطة لفتت الأنظار، خاصة في ظل مواجهته لناديه السابق.

وحاول الأهلي العودة إلى المباراة خلال الشوط الأول وإدراك التعادل، من خلال بعض المحاولات الهجومية، لكنها جاءت على استحياء، ولم تشكل خطورة حقيقية على مرمى بيراميدز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدف نظيف.