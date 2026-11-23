شهدت قرية أبيح التابعة لمركز كفر الزيات في محافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والإشادة لشهامة السيد سعيد حمودة، سائق شاحنة نقل ثقيل «تريلا» وتفاصيل عصيبه عاشها كونها انتهت ببتر ساقه، بعدما خاطر بحياته لتفادي دهس نحو 20 مواطن تجمعوا في منتصف الطريق حول رجل مسن تعرض لصدمة سيارة.

تفاصيل القصة الإنسانية



"فقدت رجلي وربنا نجاني من الموت الحمد لله" بتلك الكلمات أعرب السيد سعيد عن بطولته لافتا بقوله " كنت بقود السيارة التريلا محملة بالبضائع من الإسكندرية إلى مدينة 6 أكتوبر، بسرعة تتراوح بين 50 و55 كيلومترًا في الساعة، قبل أن يفاجأ بتجمع عدد كبير من الأشخاص في منتصف الطريق، فلم يتردد في محاولة تفاديهم وإنقاذهم من الدهس، دون أن يفكر في العواقب التي قد يتعرض لها" .

ضحي بقدمه لإنقاذ حياة الناس

كما تابع السائق الشهم أنه تذكر الآية القرآنية التي تنص علي ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾، مشيرا الآية حضرت في ذهنه وهو يحاول تفادي الأشخاص، ولم يكن يشغله سوى ألا يكون سببًا في إزهاق روح أو إصابة إنسان، تاركًا أمره كله لله، حتى اصطدمت الشاحنة بلوحة إعلانية، ليتعرض لإصابات بالغة.

وهب قدمه لله

وكشف بقوله إنه وهب قدمه لله، ولم أفكر في إيذاء أي روح، مكنتش هقدر أشوف ناس قدامي وأكون سبب في موتهم أو إصابتهم، حتى لو دفع الثمن .

وأشار السائق أنه عقب الحادث استغاث بالله، قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية ويتجمع الأهالي لمساعدته ونقله إلى المستشفى، حيث تعرض لحالة من فقدان الوعي والإفاقة، وسط محاولات الأطباء لإنقاذ ساقه، إلا أن الفحوصات الطبية انتهت بقرار بترها.

إنقاذ حياة المواطنين

كما اختتم السائق البطل أنه يحرص دائمًا على عدم إيذاء أي روح، حتى في المواقف اليومية البسيطة، مشيرا رضاه بقضاء الله وقدره وحمده على نجاته، رغم فقدانه ساقه، بعد أن اختار أن يحمي حياة نحو 20 شخصًا على الطريق.