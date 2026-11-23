في خطوة جديدة لتعزيز التحول نحو المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، أعلن البنك المركزي المصري إتاحة خدمة ترميز بطاقات الدفع الإلكترونية على الهواتف الذكية العاملة بنظام Android، بالتعاون مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، بما يسمح للمواطنين باستخدام هواتفهم المحمولة في سداد قيمة المشتريات والمعاملات المالية بطريقة سريعة وآمنة دون الحاجة إلى استخدام البطاقات البنكية بصورة تقليدية.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة البنك المركزي لتحديث البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وإتاحة حلول تكنولوجية حديثة أمام أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، بما يدعم الشمول المالي ويسهم في تسريع الانتقال إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

البنك المركزي يتيح ترميز بطاقات الدفع على هواتف أندرويد

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن إتاحة خدمات ترميز بطاقات الدفع على الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد تأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي للتحول الرقمي وتطوير نظم وخدمات الدفع، والتوسع في استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وتعزيز جهود الشمول المالي، فضلا عن دعم توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي يعتمد على وسائل دفع إلكترونية متطورة وأكثر أمانا.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن الخدمة الجديدة ستتيح لشريحة واسعة من المواطنين إضافة بطاقات الدفع الخاصة بهم إلى تطبيقات الهواتف المحمولة، واستخدام الأجهزة الذكية لإجراء عمليات الشراء والدفع اللاتلامسي بسهولة وأمان.

الدفع بالموبايل

292 مليون معاملة عبر Apple Pay بقيمة 228 مليار جنيه

وتعد إتاحة الخدمة لمستخدمي هواتف أندرويد امتدادا للمرحلة الأولى من مشروع ترميز بطاقات الدفع، التي انطلقت من خلال خدمة Apple Pay في ديسمبر 2024، وحققت معدلات استخدام ملحوظة منذ إطلاقها.

وكشف البنك المركزي المصري أن عدد المعاملات المنفذة باستخدام خدمة Apple Pay بلغ نحو 292 مليون معاملة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 228 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2026، بما يعكس الإقبال المتزايد على استخدام الهواتف الذكية في تنفيذ المدفوعات الإلكترونية.

وتعكس هذه المؤشرات تنامي الاعتماد على حلول الدفع الرقمية في السوق المصرية، ونجاح التوسع في تقديم وسائل دفع حديثة تتوافق مع احتياجات المستخدمين وتواكب التطورات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية.

كيف تعمل خدمة ترميز بطاقات الدفع على الهواتف المحمولة؟

تعتمد خدمة ترميز بطاقات الدفع على إنشاء نسخة رقمية مشفرة من بطاقة الدفع البنكية وإضافتها إلى أحد تطبيقات الدفع المتاحة على الهاتف المحمول، بما يسمح باستخدام الهاتف في تنفيذ عمليات الشراء دون الحاجة إلى إخراج البطاقة الفعلية.

وتتيح الخدمة إجراء المدفوعات من خلال عدة وسائل، تشمل:

نقاط البيع الإلكترونية POS الموجودة لدى المتاجر ومنافذ البيع.

المواقع الإلكترونية التي تتيح التسوق والدفع عبر الإنترنت.

تطبيقات التسوق والخدمات الإلكترونية المختلفة.

وتتم المصادقة على معاملات الدفع باستخدام وسائل التحقق البيومترية، مثل بصمة الوجه أو بصمة الإصبع، وفقا لإمكانات الجهاز، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للبطاقة عند تنفيذ المعاملة.

الدفع بالموبايل

مميزات الدفع الإلكتروني باستخدام الهواتف الذكية

توفر خدمة ترميز بطاقات الدفع تجربة أكثر سهولة ومرونة للمستخدمين، إذ تتيح إتمام المعاملات المالية بسرعة من خلال الهاتف المحمول، مع تعزيز مستويات الأمان وحماية بيانات البطاقات البنكية.

كما تساعد الخدمة على تقليل الحاجة إلى حمل البطاقات المصرفية الفعلية أو إدخال بياناتها عند إجراء عمليات الشراء الإلكترونية، بما يحد من تداول بيانات البطاقات ويوفر مستويات إضافية من الحماية أثناء الدفع.

ومن المتوقع أن تسهم إتاحة الخدمة على نطاق أوسع من الأجهزة الذكية في زيادة معدلات استخدام المدفوعات اللاتلامسية، ودعم نمو التجارة الإلكترونية والمعاملات المنفذة عبر نقاط البيع، فضلا عن تعزيز تكامل واستقلالية نظم الدفع الوطنية ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الخدمات المالية الرقمية