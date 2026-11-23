قرر ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، تخصيص موعدا أسبوعيا للقاء من يرغب من الزميلات والزملاء الصحفيين والإعلاميين.

يأتي ذلك في ضوء الاتصالات والرسائل العديدة التي يتلقاها وزير الدولة للإعلام، من الزميلات والزملاء الصحفيين والإعلاميين بشأن موضوعات وقضايا تتعلق بعملهم، وحرصًا على استمرار التواصل المباشر والحوار معهم.

وتهدف هذه اللقاءات إلى الاستماع لما يودون طرحه من أفكار ومقترحات أو انتقادات، أو مشكلات وقضايا عامة أو فردية تتعلق بالصحافة والإعلام والعاملين فيهما، وبحث ما يمكن للوزارة القيام به بشأنها، في إطار اختصاصاتها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية عند الحاجة.

ويُخصص لهذه اللقاءات يوم الخميس من كل أسبوع، بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا .