أشاد داتو سري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بعمق العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر وماليزيا، وما تستند إليه من تاريخ ممتد من التقاليد العلمية والأخوة والاحترام المتبادل، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية تناول فيه لقاءه بالدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف اليوم بكوالالمبور.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي، في منشوره، على اعتزازه بالتعاون الوثيق والمتنامي بين البلدين، لا سيما في مجالي التعليم والارتقاء بالمعارف، مشيرًا إلى أن اللقاء أتاح تبادل وجهات النظر بشأن الشئون الإسلامية وتعليم الطلاب الماليزيين في مصر، وحرص الحكومة الماليزية على دعم مسيرتهم العلمية، بما يؤهلهم للإسهام مستقبلًا بخبراتهم ومعارفهم في خدمة المجتمع والوطن.

وأعرب رئيس الوزراء الماليزي، عن تقديره للتعاون المتنامي بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى استمرار ازدهار علاقات الصداقة المصرية الماليزية، وتعزيزها بما يجعلها جسرًا للعلم والتعاون، ويحقق النفع لشعبي البلدين.

وأوضح - بحسب بيان لوزارة الأوقاف الليلة - أن وزير الأوقاف نقل إليه تحيات الصداقة والمودة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته إلى ماليزيا في التاسع من أكتوبر الماضي.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن خالص شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء الماليزي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وما لمسه من مشاعر الود والتقدير، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، وحرصه على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الدينية والعلمية والثقافية، بما يخدم قضايا الأمة الإسلامية ويعزز جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين.