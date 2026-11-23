تُعد بي إم دبليو X2 واحدة من إصدارات عائلة X التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدمها العلامة الألمانية بتصميم يجمع بين ملامح الكروس أوفر والطابع الكوبيه.

وتأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات الفنية والتقنية التي تختلف بحسب الفئة، سواء على مستوى المحركات وأنظمة الدفع أو تجهيزات المقصورة ووسائل التحكم.

بي إم دبليو X2

محركات بي إم دبليو X2

تقدم بي إم دبليو X2 2026 في السوق السعودي بعدة فئات، من بينها sDrive20i التي تعتمد على محرك بنزين تيربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، مدعوم بنظام هجين خفيف MHEV، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 170 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 280 نيوتن متر، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

وتأتي فئة M35i xDrive بمحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، بقوة 300 حصان وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، ويعمل المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات ونظام دفع كلي، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.4 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتراً في الساعة.

أبعاد بي إم دبليو X2

تأتي السيارة بطول يبلغ 4,667 مم، وعرض 1,845 مم، وارتفاع 1,575 مم، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 2,692 مم، ويتراوح وزنها دون ركاب بين 1,695 و1,770 كجم بحسب التجهيزات، وتوفر المقصورة خمسة مقاعد، مع مساحة تخزين خلفية تصل إلى 560 لترا.

تجهيزات بي إم دبليو X2

تعتمد المقصورة على مقاعد مكسوة بالجلد، مع مقاعد أمامية رياضية تتضمن تعديلات كهربائية وذاكرة لمقعد السائق، بالإضافة إلى التدفئة والتدليك للمقعدين الأماميين.

وتحصل السيارة على شاشة مركزية قياس 10.7 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكياً، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وتضم التجهيزات نظاماً صوتياً من Harman Kardon مكوناً من 12 سماعة، وشاحناً لاسلكياً للهواتف.

سعر بي إم دبليو X2 موديل 2026 في السعودية

يصل سعر السيارة إلى 315,445 ريالاً سعودياً.