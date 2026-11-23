شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات لجماهير النادي الأهلي في مباراة الفريق أمام بيراميدز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وظهرت جماهير الأهلي، وهي تهتف بحماس طوال اللقاء، وترفع علماً عملاقاً يحمل شعار النسر، رمز النادي الأهلي، الذي غطى جزءاً كبيراً من المدرج، في مشهد أبهر كل من تابع المباراة.

وانطلقت مباراه الأهلى و بيراميدز اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027. في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على لقب الدوري.

كما يدخل بيراميدز اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثماني الأولى، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة.

ويطمح الأهلي بقيادة مدربه حسين عموتة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق انتصار مهم يعيد الفريق بقوة إلى سباق المنافسة على اللقب، في المقابل يأمل بيراميدز بقيادة رولاني موكوينا في مواصلة نتائجه المميزة والحفاظ على صدارة الترتيب.