أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، إدراج 8 أفراد و22 كياناً في إيران والإمارات وتركيا وهونج كونج ضمن العقوبات المرتبطة بإيران.

استهداف قطاع صرف العملات

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ثمانية أفراد و22 كياناً، معظمهم مرتبطون بقطاع صرف العملات في إيران، إلى قائمته الخاصة بالمواطنين المصنفين بشكل خاص، وذلك وفقاً لتحديث القائمة.

وتشمل الإضافات شركات الصرافة الإيرانية شركة ملت للصرافة وشركة مينا فاشكي وشركائها للصرافة، ومركز إيران لتبادل العملات والذهب، والذي يقول الإدراج إنه تم تأسيسه في أبريل 2023 وله موقع إلكتروني على http://ice.ir.

توزيع الكيانات المستهدفة

ومن بين الكيانات الـ 22، يوجد 16 كياناً في الإمارات العربية المتحدة، معظمها في دبي، وأربعة في إيران، وواحد في كل من هونج كونج وتركيا.

وتم تصنيفها جميعا تقريباً بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يغطي القطاعات المالية والبترولية والبتروكيماوية الإيرانية، وهي عرضة لخطر العقوبات الثانوية.

الكيانات الإيرانية الأربع

والكيانات الإيرانية هي مركز إيران لتبادل العملات والذهب، وشركة ملت للصرافة، وشركة مينا فاشكي وشركائها للصرافة، وشركة رهبر بازارغاني نسيم بهاران قشم، وقد تم وصف الكيانين الأخيرين في القائمة بأنهما "وساطة نقدية أخرى".

الأفراد الثمانية

والأفراد الثمانية، وجميعهم مواطنون إيرانيون، مرتبطون بثلاث من الشركات الإيرانية: محمد حسين عباسي، ومحمود أخلاقي، وبرويز فضلجو بشركة ملت للصرافة، وفرزاد فاشكي، ومينا فاشكي بشركة مينا فاشكي وشركائها، وولي الله همتي، وسيد محمد جلالي، وعلي كلهور بشركة رهبر بازارجاني نسيم بهاران قشم.

شركتان إماراتيتان بسلطات أخرى

وتم إدراج شركتين إماراتيتين تحت سلطات أخرى. فقد تم إدراج شركة HNB Trading Co LLC، ومقرها دبي، بموجب أمر مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، وهي مرتبطة بشركة Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company، كما تم إدراج شركة Robust Trading LLC، ومقرها أيضاً دبي، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13871.

وترتبط شركة Integral Petro Energy Trading LLC بشركة HMS Trading FZE.

كيانات في هونج كونج وتركيا

وتشمل الكيانات الأخرى المذكورة شركة Grandez Trading Limited في هونج كونج، وشركة Boğaziçi Gümrükleme İthalat İhracat Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi في تركيا، في مدينة دوجوبايزيد.

وقد صرحت وزارة الخزانة سابقاً بأن شركات الصرافة الإيرانية تعتمد على شركات وهمية وشركات واجهة خارجية للالتفاف على العقوبات، وأنها فرضت عقوبات على أكثر من 1000 شخص وسفينة وطائرة مرتبطة بإيران منذ فبراير 2025.