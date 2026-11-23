شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، وسط اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الصرف في البنوك المصرية، خاصة الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار نحو 54.37 جنيه للشراء و54.47 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفق آخر تحديث معلن.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر الدولار الأمريكي: 54.37 جنيه للشراء، و54.47 جنيه للبيع.

54.37 جنيه للشراء، و54.47 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبي: 59.63 جنيه للشراء، و59.91 جنيه للبيع.

59.63 جنيه للشراء، و59.91 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني: 71.14 جنيه للشراء، و71.51 جنيه للبيع.

71.14 جنيه للشراء، و71.51 جنيه للبيع. سعر الفرنك السويسري: 64.63 جنيه للشراء، و64.93 جنيه للبيع.

64.63 جنيه للشراء، و64.93 جنيه للبيع. سعر الدولار الكندي: 37.88 جنيه للشراء، و38.05 جنيه للبيع.

37.88 جنيه للشراء، و38.05 جنيه للبيع. سعر الدولار الأسترالي: 35.97 جنيه للشراء، و36.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الريال السعودي: 14.41 جنيه للشراء، و14.51 جنيه للبيع.

14.41 جنيه للشراء، و14.51 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي: 14.79 جنيه للشراء، و14.83 جنيه للبيع.

14.79 جنيه للشراء، و14.83 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي: 172.60 جنيه للشراء، و176.48 جنيه للبيع.

172.60 جنيه للشراء، و176.48 جنيه للبيع. سعر الدينار البحريني: 142.12 جنيه للشراء، و144.46 جنيه للبيع.

142.12 جنيه للشراء، و144.46 جنيه للبيع. سعر الريال العماني: 139.29 جنيه للشراء، و141.48 جنيه للبيع.

139.29 جنيه للشراء، و141.48 جنيه للبيع. سعر الريال القطري: 14.09 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار شراء وبيع العملات من بنك لآخر وفقًا لآخر تحديثات سوق الصرف، لذلك يُنصح بمتابعة الأسعار المعلنة قبل إجراء عمليات تغيير العملات.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.37 جنيه للشراء، و54.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 54.37 جنيه للشراء، و54.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 54.37 جنيه للشراء، و54.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 54.32 جنيهاً للشراء، و54.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 54.37 جنيه للشراء، و54.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 53.79 جنيه للشراء، و53.89 جنيه للبيع.