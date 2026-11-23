شهدت مدينة مانشستر البريطانية حالة من الاستنفار الأمني، عقب انبعاث مادة مجهولة داخل حفل موسيقي، ما استدعى إجلاء أكثر من 12 ألف شخص من موقع الحفل، وسط تدخل مكثف من الشرطة وفرق الإسعاف والطوارئ للتعامل مع الواقعة.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الحادث وقع في ساعات متأخرة أمس الأحد، خلال حفل لمغني الراب الأمريكي دون توليفر، أقيم في قاعة «Co-op Live» بمدينة مانشستر شمال غربي إنجلترا، حيث تلقت الشرطة بلاغات بشأن تعرض عدد من الحاضرين لأعراض صحية نتيجة استنشاق مادة مجهولة.

وأوضحت شرطة مانشستر الكبرى، أنها تلقت البلاغ بعد الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، وأعلنت وقوع حادث أمني كبير لتنسيق جهود الاستجابة بين أجهزة الطوارئ والجهات المعنية، قبل البدء في إخلاء الحاضرين بصورة احترازية.

وأضافت الشرطة أن أكثر من 12 ألف شخص جرى إخراجهم من القاعة بأمان، فيما نُقل شخص واحد إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وخضع عدد من الحاضرين للفحص والعلاج في موقع الحادث.

من جانبها، أفادت خدمة الإسعاف في شمال غرب إنجلترا بأن فرقها الطبية أجرت تقييمًا للحالة الصحية لأكثر من 50 شخصًا، ظهرت على بعضهم أعراض شملت تهيج العينين ومشكلات في الجهاز التنفسي، مشيرة إلى تنفيذ إجراءات تطهير احترازية داخل موقع الحفل، بمشاركة فرق الاستجابة للحوادث الخطرة.

وفي الساعات الأولى من التعامل مع الواقعة، أشارت الشرطة إلى الاشتباه في أن المادة المنبعثة قد تكون غازًا مسيلًا للدموع، إلا أنها عادت وأكدت أن طبيعة المادة لم تتحدد بعد، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة ماهيتها وكيفية إطلاقها داخل الحشد.

ودعت السلطات الأشخاص الذين حضروا الحفل وشعروا لاحقًا بأعراض صحية إلى طلب المشورة الطبية والتوجه إلى المستشفى عند الضرورة، مؤكدة أن سلامة الجمهور تمثل الأولوية في التعامل مع الحادث.

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة قاعة «Co-op Live» أنها تتعاون مع الشرطة لتحديد أسباب الواقعة والوقوف على ملابساتها، مؤكدة أن سلامة الزوار والعاملين تأتي في مقدمة أولوياتها.

ويأتي الحادث في مدينة مانشستر التي لا تزال تستحضر تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفلًا موسيقيًا في قاعة مانشستر أرينا عام 2017، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا، ما أعاد مشاهد الإخلاء الجماعي لحفل موسيقي إلى ذاكرة سكان المدينة.