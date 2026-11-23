أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة محورية في إدارة الاقتصاد وتحليل البيانات وتقييم المخاطر وصياغة السياسات المالية والنقدية الداعمة للتنمية الشاملة، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من الفرص التكنولوجية وإدارة مخاطرها المتصاعدة، بما يحافظ على استقرار الأسواق والاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.

سحر نصر: التحديات الجيوسياسية تفرض تعزيز الاستعداد للتحول الرقمي

وأوضحت أن الدراسة تعكس توافق الرؤى بشأن أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة، لافتة إلى تصاعد التحذيرات الدولية من مخاطر الاعتماد المفرط وغير المنضبط على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واستشهدت بتقارير الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر 2026، بشأن مخاطر الهجمات الإلكترونية التي قد تتجاوز مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في غياب الضوابط اللازمة.

وأشارت إلى تصريحات كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال نوفمبر الجاري، والتي حذرت فيها من خطورة اعتماد الاقتصاد العالمي على «ساق واحدة» تتمثل في الذكاء الاصطناعي، وما قد يترتب على تعرضها لأي اهتزاز من اضطرابات في الاستقرار المالي.

6 توصيات لسحر نصر لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي وحماية الاقتصاد المصري

وطرحت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ 6 توصيات استراتيجية لتعزيز استعداد مصر للمستقبل الرقمي وضمان حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي.

التوصية الأولى: إطار تشريعي وأخلاقي ومساءلة قانونية

طالبت بوضع إطار تشريعي وأخلاقي واضح ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، ويحدد المسؤوليات وآليات المساءلة القانونية، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية سلامة البيانات والقرارات الاقتصادية، مشيدة بجهود المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة وزير الاتصالات.

التوصية الثانية: قاعدة بيانات اقتصادية موحدة ومحدثة

شددت على أهمية إنشاء قاعدة بيانات اقتصادية موحدة وشاملة، يتم تحديثها بصورة دورية، لتكون مرجعية استراتيجية لإدارة المالية العامة والتنبؤ الاقتصادي، بالتنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية والقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي والمناطق الاستثمارية، مع دمج القطاع غير الرسمي للوصول إلى الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري.

التوصية الثالثة: الحذر من المدخلات المضللة عند التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية

ودعت إلى توخي الحذر الشديد عند الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توقع مؤشرات اقتصادية حساسة، مثل سعر الصرف ومعدلات التضخم والعوائد الضريبية.

وأوضحت أن اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي على مدخلات غير دقيقة أو مضللة، وهو ما حذرت منه الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر 2026، قد يؤدي إلى انحرافات تضر بالأسواق المالية وتصعب تحديد المسؤولية، الأمر الذي يتطلب المتابعة المستمرة والتقييم الدوري للنتائج ورصد المخاطر والعمل على إدارتها.

التوصية الرابعة: برامج عاجلة لإعادة التأهيل ومواجهة تراجع الوظائف

وطالبت بتبني برامج عاجلة لإعادة التأهيل وتطوير المهارات، لمواجهة التراجع المحتمل في فرص العمل نتيجة التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن تقرير البنك الدولي للتنمية لعام 2026 يتوقع انخفاض فرص العمل بنسب تتراوح بين 4.5% و14.2%.

التوصية الخامسة: تقييم العائد الاقتصادي من استثمارات الذكاء الاصطناعي

ودعت إلى إجراء دراسات دقيقة لتقييم العائد المتوقع من الاستثمارات الضخمة الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي، وتحديد مصادر تمويلها بوضوح، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تتجاوز التكلفة التي تتحملها الدولة.

التوصية السادسة: الحفاظ على السيادة الرقمية واستقلال القرار الاقتصادي

وشددت سحر نصر على ضرورة الحفاظ على السيادة الرقمية، مؤكدة أن هذا المفهوم لا يعني الانغلاق التكنولوجي، وإنما يعكس قدرة الدولة على التحكم في بياناتها الاستراتيجية، بما يضمن استقلالية القرار الاقتصادي وعدم التبعية لأطراف خارجية، خاصة في ظل الحروب الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الراهنة.

سحر نصر: الذكاء الاصطناعي فرصة تنموية كبرى لمصر بشرط إدارة مخاطره

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي واقع قادم لا محالة، وأن مواكبته تمثل فرصة تنموية كبرى لمصر، شريطة البناء على بنية تحتية رقمية قوية، وإجراء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة، ورفع كفاءة المؤسسات، بما يحقق التوازن بين تعظيم العوائد والاستفادة من الفرص التكنولوجية والحد من المخاطر.