كشف محمد عبد المنعم، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل انطلاق النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، موضحا أن المنتدى يُعقد بالعاصمة الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 400 شخصية من الوزراء والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إقامة المنتدى تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية والأسر الأولى بالرعاية، باعتباره أحد الملفات التي تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها مصر خلال السنوات الـ12 الأخيرة تعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة على هذه البرامج منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأضاف أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر لا تقتصر على برنامج تكافل وكرامة، رغم النجاح الذي حققه البرنامج وحصوله على شهادة دولية من الصين باعتباره تجربة رائدة تجمع بين الدعم والحماية والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب المشروطية التعليمية والصحية.

وأوضح أن المنظومة تشمل الأمان النقدي والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل والتموين والإسكان الاجتماعي والرعاية المتكاملة وبرامج التمكين الاقتصادي، بما يوفر مظلة حماية للمواطنين في مواجهة مختلف المخاطر.

وأكد أن وزارة التضامن تحرص على مشاركة معرض ديارنا في المحافل الدولية التي تستضيفها مصر، إلى جانب تنظيم معارض خارج البلاد للترويج للمنتج المصري، وفتح فرص تسويقية جديدة للعارضين.

واختتم أن مشاركة 400 شخصية دولية في المنتدى، من وزراء وخبراء وممثلي الأمم المتحدة والبنك الدولي، تعكس الثقة الدولية في منظومة الحماية الاجتماعية المصرية.