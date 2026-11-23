تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من نظيره القطري لاستضافة منافسات كأس السوبر المصري للموسم 2026-2027، في خطوة جديدة نحو حسم ملف إقامة البطولة خارج مصر، بعد اعتذار الإمارات عن تنظيم النسخة التي كان مقررًا إقامتها خلال نوفمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يتوجه وفد من الاتحاد المصري إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة المقبلة، من أجل مناقشة التفاصيل والترتيبات الخاصة باستضافة المسابقة، التي تشير التوقعات إلى إقامتها في فبراير المقبل، بعدما تأجل موعدها السابق.

وتُقام البطولة بمشاركة أربعة أندية، هي الزمالك بطل الدوري المصري، وبيراميدز المتوج بكأس مصر، والمصري بطل كأس الرابطة، إلى جانب الأهلي الذي حصل على بطاقة الدعوة للمشاركة في المنافسات.

ولا تزال المواعيد النهائية للمباريات والتفاصيل التنظيمية قيد المناقشة، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا عقب انتهاء المشاورات بين الجانبين المصري والقطري.

وكان اعتذار الإمارات عن استضافة البطولة قد دفع اتحاد الكرة المصري إلى البحث عن وجهة بديلة، حيث طُرحت قطر والسعودية ضمن الخيارات المحتملة، قبل ظهور الموافقة القطرية على تنظيم المسابقة.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المصري، كما يتربع على قمة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 15 لقبًا.