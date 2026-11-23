يلقي معرض «أسطول نابليون: حكايات يرويها البحر» الضوء على أحد أبرز الأحداث التاريخية المرتبطة بالتراث الأثري البحري في مصر، حيث يستعرض قصة الأسطول الفرنسي الذي غرق أمام سواحل مدينة الإسكندرية خلال الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت، من خلال مجموعة متميزة من القطع الأثرية التي تكشف جانبًا من تفاصيل هذا الحدث، إلى جانب التعرف على الحياة اليومية والأنشطة التي مارسها أفراد أطقم السفن في ذلك العصر.

أسطول نابليون

ويضم المعرض نحو 235 قطعة أثرية تُعرض لأول مرة، تم اختيارها من مقتنيات إدارة الآثار الغارقة، إلى جانب عدد من القطع من مجموعة من المتاحف، من بينها المتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وتتنوع المعروضات بين مجموعة من العملات الذهبية، وأدوات الملاحة والكتابة، وأدوات الطهي التي استخدمها أفراد أطقم السفن، فضلًا عن عدد من الأسلحة التي عُثر عليها في مواقع حطام السفن، بما يقدم صورة متكاملة عن طبيعة الحياة البحرية والعسكرية خلال تلك الفترة.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بالقاعة المخصصة للنسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إبراز أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، باعتباره مصدرًا غنيًا بالشواهد المادية التي تسهم في توثيق الأحداث والشخصيات والحضارات التي تعاقبت عبر التاريخ، فضلًا عن دوره في إثراء الدراسات والبحوث الأثرية وإعادة قراءة جوانب من التاريخ من خلال الاكتشافات البحرية.

كما يتيح المعرض للجمهور فرصة التعرف على جانب مميز من التراث المصري، من خلال مشاهدة مقتنيات أثرية أصلية ظلت محفوظة تحت مياه البحر لقرون، وتحمل في تفاصيلها شواهد على حقبة تاريخية مهمة وحكايات عن الحياة البحرية في ذلك العصر.