يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على الجونة، مساء اليوم الاثنين، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة مطاردة صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلًا المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما يعاني الجونة في مؤخرة الترتيب، بعدما جمع 3 نقاط فقط، ليبحث عن نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقفه والابتعاد عن منطقة الخطر.

ويستهدف الزمالك، بقيادة معتمد جمال، حصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على منافسيه في سباق الصدارة، خاصة بعد استغلال فترة توقف الدوري في تجهيز اللاعبين، وخوض مباراة ودية أمام البنك الأهلي انتهت بفوزه بهدفين دون مقابل.

ويحصل الفريق الأبيض على دفعة بعودة الثلاثي عدي الدباغ وحسام أشرف ومحمود بنتايج، بعد التعافي من الإصابة، بينما يغيب مصطفى الزناري ومحمد السيد ومحمد إبراهيم بسبب الإصابات، إلى جانب محمد عواد وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد الجفالي وعمرو ناصر لعدم اكتمال الجاهزية.

في المقابل، يخوض الجونة المباراة بقيادة مدربه علاء عبد العال، بحثًا عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعده على الخروج من المركز الأخير، بعدما عمل الجهاز الفني خلال الفترة الماضية على تصحيح الأخطاء وتجهيز اللاعبين للمواجهة.

ويفتقد الفريق الساحلي جهود مهاجمه مروان محسن بسبب الإصابة، وهو ما يمثل غيابًا مؤثرًا في خياراته الهجومية قبل مواجهة الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم

تقام مباراة الزمالك والجونة اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

تنقل مباراة الزمالك والجونة عبر قناة أون سبورت ماكس، الناقل لمنافسات الدوري المصري.