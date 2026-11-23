تحدث حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، متناولًا حظوظ الفريقين في اللقاء، والضغوط الواقعة على الأجهزة الفنية.

قال حمادة صدقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد عبد الباسط في برنامج «في السنتر» عبر قناة صدى البلد، إن بلاتي توريه لاعب بيراميدز السابق يمتلك جميع المواصفات المطلوبة في لاعب الوسط المدافع، وقدم إضافة كبيرة لبيراميدز خلال فترة وجوده مع الفريق.

انتقد صدقي طريقة اختيار بعض الأندية المصرية للاعبين المحترفين، موضحًا: «الأندية الكبيرة عندما تتعاقد مع لاعب أجنبي لا يجب أن تعتمد على مقاطع الفيديو فقط، لأن الهايلايتس لا تعكس المستوى الحقيقي للاعب، وأحيانًا يتم اختيار بعض المحترفين في الأهلي والزمالك من خلال الفيديوهات، ولا أعتقد أن لاعبًا مثل موديست تم اختياره بناءً على مستواه الحقيقي».

وعن مواجهة الأهلي وبيراميدز، أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن الفريق السماوي يمتلك أفضلية قبل المباراة، في ظل تقدمه بفارق أربع نقاط، موضحًا أن الفوز سيمنحه فرصة توسيع الفارق إلى سبع نقاط، وهو ما سيجعله يقترب بصورة كبيرة من حسم لقب الدوري رغم أن المنافسة لا تزال في مراحلها المبكرة.

أضاف: «بيراميدز يمتلك كل مقومات النجاح، فهو فريق متكامل وأكثر تماسكًا، وإذا نجح في الفوز على الأهلي أعتقد أنه سيخطو خطوة كبيرة نحو التتويج بالدوري، لأن الفارق وقتها سيصبح صعب التعويض».

أشار صدقي إلى أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، سيكون الطرف الأكثر تعرضًا للضغوط خلال المواجهة، قائلًا: «الضغط الأكبر سيكون على عموتة، لأنها مباراة صعبة جدًا، والأهلي مطالب بتحقيق الفوز ولا يوجد أمامه بديل آخر، لكنني أرى أن اللاعبين لديهم رغبة وإرادة وحماس كبير لتحقيق الانتصار رغم صعوبة المهمة».

تابع: «أي نتيجة غير الفوز قد تؤثر بشكل كبير على مشوار عموتة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، في المقابل لا أعتقد أن رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، سيتأثر بالضغط الجماهيري، لأنه اعتاد اللعب وسط أجواء جماهيرية كبيرة، رغم أن حضور جماهير الأهلي سيكون قويًا بالتأكيد».

كشف المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن توقعاته لنتيجة اللقاء، قائلًا: «أتمنى فوز الأهلي، لكن توقعاتي أن المباراة ستنتهي بالتعادل، وأعتقد أن هذه النتيجة ستكون في مصلحة الزمالك وسيراميكا كليوباترا وبقية الفرق المنافسة على لقب الدوري، لأنها ستمنحهم فرصة للاستفادة من تعثر الفريقين».