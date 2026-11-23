يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته ، بخالص التهنئة إلى بطلات منتخب مصر للكاتا الجماعي آنسات، بمناسبة حصدهن الميدالية الفضية ببطولة العالم للكاراتيه بالصين، عقب وصولهن إلى المباراة النهائية ومواجهة المنتخب الياباني، في إنجاز مشرف يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية.

وأشادت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالأداء المتميز والإنجاز الذي حققته بطلات مصر، مؤكدة أن وصولهن إلى المباراة النهائية وحصد الميدالية الفضية ببطولة العالم يعكس ما تتمتع به المرأة المصرية من عزيمة وإصرار وقدرة على التميز وتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

النماذج النسائية الناجحة في المجال الرياضي تمثل مصدر إلهام وفخر للفتيات والسيدات

وأكدت رئيسة المجلس أن النماذج النسائية الناجحة في المجال الرياضي تمثل مصدر إلهام وفخر للفتيات والسيدات، وتسهم في ترسيخ ثقافة الثقة بالنفس والطموح والمنافسة الإيجابية، مشيرة إلى أن دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الرياضي، يعد استثمارًا في قدرات المرأة المصرية وإمكاناتها ، معربة عن خالص تقديرها للجهود التي بذلتها اللاعبات والجهازان الفني والإداري للمنتخب، وكل من أسهم في إعداد البطلات ودعمهن للوصول إلى هذا المستوى المشرف، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق وتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات.