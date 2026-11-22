عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، وعدد من عضوات وأعضاء المجلس، لمتابعة أبرز ما تحقق من جهود وأنشطة خلال الفترة الماضية، ومناقشة أولويات العمل وخطط التحرك خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، السفيرة ندى دراز، والدكتور ماجد عثمان، والأستاذة ليلى سالم، والدكتورة رشا مهدي، والدكتورة ماريان عازر، والدكتور عصام العدوي، والدكتورة سلمى دوارة، والمهندسة هدى منصور، والمهندسة ميرنا عارف، والدكتورة شريفة شريف، والأستاذة عهود وافي.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة سوزان القليني، والسفيرة وفاء بسيم، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والسيدة نيفين جامع، والمهندسة سارة البطوطي، والمستشارة مروة هشام بركات، والأستاذة داليا إبراهيم، والمستشارة ماريان قلدس.

وحضر الاجتماع الأستاذة إيمان خليفة، الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد سويدان والمستشار محمد عافية مستشارا المجلس، إلى جانب عدد من قيادات وموظفي الأمانة العامة.

واستعرض الاجتماع أنشطة المجلس المختلفة وجهوده وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة البرامج والمبادرات بما يضمن تحقيق أثر ملموس في دعم وتمكين المرأة المصرية.

وقد ناقش الاجتماع توصيات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي استضافته القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2026، وبحث آليات تحويل مخرجاته إلى خطوات تنفيذية تسهم في دعم جهود تمكين المرأة، وتعزيز دورها في بناء أسرة مستقرة ومجتمع متماسك.

كما استعرض الاجتماع استعدادات المجلس للمشاركة في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والأنشطة والندوات والفعاليات التي تعتزم لجان المجلس المختلفة تنظيمها، للتعريف بجهود المجلس وبرامجه ومبادراته في مجالات التمكين والتوعية والثقافة، وتعزيز التواصل مع زوار المعرض ومختلف فئات المجتمع.

وتطرق الاجتماع إلى مقترحات تنظيم المزيد من الندوات التوعوية والفعاليات التي تتيح التواصل المباشر مع السيدات في المحافظات من خلال فروع المجلس بالمحافظات، بما يسهم في رفع وعي المرأة بالقضايا المرتبطة بحقوقها وحياتها اليومية، ودعم استقرار أسرتها.

وفي ختام الاجتماع، جرت مناقشة عدد من الملفات التنظيمية ومقترحات العمل للفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين لجان المجلس وقطاعاته وفروعه بالمحافظات، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم تنفيذ خطط المجلس وتحقيق أهدافه في تمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية.