شارك المجلس القومي للمرأة في اللقاء التشاوري الوطني الموسع الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان «الجهود الوطنية في مجال الإعاقة.. تكامل الإنجازات، وتوحيد الأولويات، وتعظيم الأثر»، وذلك في ضوء «إعلان عمّان – برلين»، وبهدف توحيد الرؤى والأولويات الوطنية وتعزيز جهود تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال اللقاء، استعرض المجلس القومي للمرأة جهوده في دعم وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، حيث تناولت زينة توكل، عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، دور اللجنة منذ تشكيلها عام 2016، وما تقدمه من جهود ومبادرات لتعزيز حقوق المرأة ذات الإعاقة ودعم مشاركتها في مختلف المجالات.

كما استعرضت نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس، جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة ذات الإعاقة على مستوى المحافظات، من خلال أنشطة وفعاليات فروع المجلس، وجهودها لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظات .

وشهد اللقاء استعراض أبرز الإنجازات والبرامج والتدخلات الوطنية في مجال الإعاقة، ومناقشة الأولويات والتحديات والفجوات التي تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب بحث آليات إعداد مقترح وطني يعكس الرؤية المصرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، اتساقًا مع مبادئ «إعلان عمّان – برلين» والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة تنفيذ الإعلان، والتي تضمنت تطوير نموذج تجريبي استرشادي لتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التوصية بأن تتبنى مصر والأردن وقطر هذا النموذج التنفيذي.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية العمل وفق ثلاثة محاور رئيسية ومترابطة، تشمل رصد الإنجازات والجهود الوطنية، وتحديد الفجوات والتحديات والأولويات، إلى جانب الاتفاق على مؤشرات وأدوات واضحة للقياس والتقييم، بما يعزز فاعلية الجهود الوطنية ويحقق أثرًا ملموسًا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

عُقد اللقاء برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجامعة الدول العربية، وصندوق «قادرون باختلاف»، وصندوق عطاء، وصندوق رعاية المسنين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية والدولية ومؤسسات المجتمع الأهلي المعنية بهذا الملف.