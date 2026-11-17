أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والصفحات الإلكترونية التي تمتنع عن الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، أو تكتفي بعبارة «السعر على الخاص»، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وقال الجزار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية أم بي سي مصر"، أن الإعلان عن أسعار السلع ومواصفاتها بشكل واضح وصريح يُعد حقًا أصيلًا للمستهلك، ولا يجوز الالتفاف عليه أو حرمان المواطنين من معرفة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء، لافتًا إلى أن مخالفة هذه الضوابط تعرض مرتكبيها لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه عن المخالفة الواحدة.

وأضاف أن العقوبات تُوقع بشكل مستقل عن كل واقعة مخالفة، بما يعني إمكانية فرض غرامات متعددة على المحل التجاري أو الصفحة الإلكترونية نفسها، حال رصد أكثر من مخالفة.

تشترط على العملاء التواصل

ووجّه رئيس جهاز حماية المستهلك غرفة العمليات بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة خلال شهر نوفمبر وعلى مدار العام، من خلال محورين رئيسيين؛ يستهدف الأول المحال التجارية التي لا تلتزم بالإعلان الواضح عن أسعار المنتجات المعروضة، بينما يركز المحور الثاني على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية التي تخفي أسعار السلع، أو تشترط على العملاء التواصل عبر الرسائل الخاصة للتعرف عليها