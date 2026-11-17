لم تشهد أسعار الذهب في مصر أي تحرك جديد مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث حافظ عيار 21 على مستواه الأخير دون أي زيادة أو انخفاض، بعد أن أنهى تعاملات أمس الاثنين على هبوط واضح، ويراقب المواطنون عن قرب تحركات عيار 21، باعتباره المؤشر الأهم في السوق المصري، خاصة بعد التراجع الذي سجله أمس، في وقت يبحث فيه الكثيرون عن التوقيت المناسب للبيع أو الشراء قبل أي تحرك جديد في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 6754 جنيها مصريا، بما يعادل 123.91 دولار.

وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 6191 جنيها مصريا، بما يعادل 113.58 دولار.

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 5910 جنيهات مصريا، بما يعادل 108.42 دولار.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 5066 جنيها مصريا، بما يعادل 92.93 دولار.

بينما سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 3940 جنيها مصريا، بما يعادل 72.28 دولار.

وسجل سعر أونصة الذهب عيار 24 اليوم 210073 جنيها مصريا، بما يعادل 3854 دولارا.

كما سجل سعر أونصة الذهب عيار 21 اليوم 183822 جنيها مصريا، بما يعادل 3372.28 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21 اليوم 47280 جنيها مصريا، بما يعادل 867.30 دولار.