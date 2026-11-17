هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عددا من القادة الأوروبيين، متهما إياهم بالتخلي عن إسرائيل وإدانة عملياتها العسكرية، في مقابل الإشادة بموقف التشيك الداعم لتل أبيب.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش في القدس، الاثنين 16 نوفمبر 2026: «هناك قادة ضعفاء يديرون ظهورهم لإسرائيل، بينما أنتم تقفون شامخين»، موجها حديثه إلى رئيس الوزراء التشيكي.

وأضاف نتنياهو أن بعض الحكومات الأوروبية تفضل إدانة إسرائيل بدلا من مواجهة ما وصفه بالإرهاب، مشيدا بموقف التشيك الذي قال إنه لا يخلط بين الصواب والخطأ، ويعكس شجاعة ووضوحا أخلاقيا.

وفي سياق متصل، حذر نتنياهو من أن التهديدات الإيرانية لا تقتصر على إسرائيل، قائلا إن «الصواريخ الإيرانية لا تتوقف عند حدود إسرائيل، وكذلك الإرهاب والطموحات النووية، فأوروبا ليست مجرد متفرج، بل هي هدف».

وأكد أن التعاون الأمني والعسكري بين إسرائيل والتشيك يمثل نموذجا للشراكة، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تسهم بالفعل في حماية الأجواء التشيكية.