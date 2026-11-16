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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عادة خاطئة داخل سيارتك قد تحول الوسادة الهوائية لخطر يهدد حياتك

عادة خاطئة داخل السيارة
عادة خاطئة داخل السيارة
كريم عاطف

يعتقد بعض ركاب المقاعد الأمامية، أن وضع القدمين على لوحة القيادة "التابلوه" يمنحهم مزيدا من الراحة، خاصة خلال الرحلات الطويلة، لكن هذه الوضعية قد تتحول إلى مصدر خطر حقيقي عند وقوع حادث، إذ يمكن أن تغير طريقة عمل أنظمة الحماية داخل السيارة، وتجعل الوسادة الهوائية التي صممت لإنقاذ حياة الركاب سببا في إصابات خطيرة.

وتعتمد خطورة هذه العادة على طبيعة عمل الوسائد الهوائية الأمامية، التي صممت لتوفير حماية إضافية للرأس والصدر عند وقوع التصادم، بالتكامل مع أحزمة الأمان، وليس بديلا عنها، وتكمن المشكلة في أن الوسادة الهوائية تحتاج إلى وضعية جلوس صحيحة حتى تتمكن من أداء وظيفتها بالشكل المطلوب.

ووفقا للإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA، فإن الوسادة الهوائية تنتفخ خلال أقل من 0.05 ثانية، وهي سرعة كبيرة للغاية لا تمنح الراكب فرصة كافية لإبعاد قدميه عن لوحة القيادة بمجرد بدء التصادم.

وعندما تنتفخ الوسادة بينما تكون ساقا الراكب فوق التابلوه، قد تدفع قوة الانفجار الساقين بعنف في اتجاه الجسم، وهو ما قد يؤدي إلى كسور أو خلع في الركبتين والوركين، فضلا عن احتمالات تعرض الحوض أو الوجه والرأس لإصابات نتيجة الحركة المفاجئة للأطراف.

ولا تتوقف المخاطر عند الوسادة الهوائية فقط، إذ إن رفع القدمين غالبا ما يصاحبه الاستلقاء أو الانزلاق إلى الأمام، ما يؤدي إلى تغيير وضع حزام الأمان، وقد يتحرك الجزء السفلي من الحزام من موضعه الصحيح فوق عظام الحوض إلى منطقة البطن، وهو ما يزيد احتمالات التعرض لإصابات داخلية عند التصادم.

كما قد يؤدي الانزلاق أسفل حزام الأمان، المعروف باسم Submarining، إلى فقدان جزء مهم من الحماية التي يوفرها الحزام في حالات الطوارئ.

ورغم أن بعض السيارات الحديثة أصبحت مزودة بحساسات متطورة تستطيع رصد وضعية الركاب ومواضع جلوسهم، فإن هذه الأنظمة لا توفر ضمانا كاملا للحماية في جميع الحالات، وتتضمن بعض معاييرEuro NCAP تقييم قدرة السيارات على اكتشاف وضعيات وضع القدمين فوق لوحة القيادة وإصدار تحذيرات للسائق والركاب.

ولتجنب هذه المخاطر، تنصح الجهات المختصة بإبقاء القدمين على أرضية السيارة، والظهر ملاصقا لمسند المقعد، مع ربط حزام الأمان بصورة صحيحة، كما توصي NHTSA بترك مسافة لا تقل عن 25 سنتيمترا بين الصدر وغطاء الوسادة الهوائية الأمامية.

وتؤكد هذه التحذيرات أن كفاءة أنظمة الأمان لا تعتمد فقط على التكنولوجيا المستخدمة في السيارة، بل ترتبط أيضا بالتزام الركاب بوضعيات الجلوس الصحيحة، وتجنب العادات التي قد تحول وسائل الحماية إلى مصدر إضافي للخطر.

التابلوه لوحة القيادة المقاعد الأمامية الرحلات الطويلة الوسادة الهوائية أحزمة الأمان

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