أشعلت النجمة هيفاء وهبي فضول جمهورها، بعدما طرحت مقطع فيديو عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن تفاصيلها، لتفتح الباب أمام العديد من التساؤلات والتكهنات حول ما إذا كان عملاً غنائياً جديداً أم مفاجأة من نوعٍ آخر.

وكعادتها، نجحت الديفا هيفاء وهبي في جذب الأنظار وسط تفاعل واسع من قبل الجمهور الذي بدأ يتداول الفيديو التشويقي بانتظار الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة، بتوقيع كلا من يوسف تامر ورعد عاصم تاج.

وطرحت هيفاء وهبي عددًا من الأغنيات ضمن الجزء الثالث من ألبومها الجديد ميجا هيفا ، من بينها «نوغا» و«سيبو سيبو» و«لوك لوك»، والتي تنوعت بين الإيقاعات الشبابية والأجواء الاستعراضية، وحرصت من خلالها على تقديم صورة موسيقية وبصرية متجددة.