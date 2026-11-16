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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"تموين البحيرة" تشن حملات مكبرة لضبط الأسواق والمخابز بمراكز المحافظة

تموين البحيرة"
تموين البحيرة"
أ ش أ

 شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، حملات تموينية مكبرة بنطاق عدد من مراكز المحافظة، بالاشتراك مع إدارة الرقابة والمتابعة، ومديريتي الطب البيطري والزراعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية؛ تنفيذاً لتوجيهات محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات في مركز دمنهور عن ضبط محل بقالة والتحفظ على 200 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبط مخبز سياحي يعمل دون ترخيص، فضلاً عن ضبط 6 محال تجارية متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز أبو المطامير، حررت الحملات محضراً لإدارة منشأة دون ترخيص، وتم التحفظ على طنين من التمور دون علامات أو بيانات، وتحرير محضر غش تجاري لكمية 1600 كيلوجرام رمان مجمد و4659 كيلوجراماً من شرائح البصل المجمد دون علامات أو بيانات داخل إحدى الثلاجات، وضبط 100 شيكارة لب عباد الشمس مجهولة المصدر ودون فواتير، بالإضافة إلى تحرير محضرين لتداول 56 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة، ومحضرين لحيازة 36 شيكارة تقاوي - زنة الواحدة 25 كيلوجراماً - غير مسجلة بوزارة الزراعة وغير معتمدة من الإدارة العامة للتقاوي، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز أبو حمص، جرى ضبط 4600 كيلوجرام من الأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات، و30 كيلوجراماً من اللانشون منتهي الصلاحية بأحد مخازن بيع المواد الغذائية، وضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية داخل 3 محال، إلى جانب ضبط 40 لتراً من الزيت مجهول المصدر، وكمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبط 15 محلاً لأنشطة مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما حررت الحملات بمركز أبو حمص محاضر لـ 10 مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات والتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن وسعر الرغيف، فضلاً عن تحرير 5 محاضر لأصحاب محال تموينية وبدالين تموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار والغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن.

وفي مركز النوبارية، تم تحرير محاضر لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات والتوقف عن العمل وعدم النظافة، كما ضُبطت 3 محال بقالة لحيازتها 260 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، و45 عبوة منشطات مجهولة المصدر داخل أحد المحال، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز رشيد، جرى تحرير محاضر لـ 8 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين، وآخر لعدم وجود سجل الزيارات، بينما حررت الحملات في مركز الدلنجات محضراً للتصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم بغرض بيعها بالسوق السوداء، و3 محاضر لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف ومواعيد التشغيل، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر لغلق مخابز دون إذن مسبق.

وفي مركز بدر، أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر لمخالفات تموينية بالمخابز، تضمنت محضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم تسليم بون الصرف وعدم نظافة أدوات العجين، فيما جرى في مركز كوم حمادة تحرير 11 محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف ومواعيد التشغيل، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لعدم إعطاء بون الصرف، ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

مديرية التموين محافظة البحيرة حملات تموينية

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