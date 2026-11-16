حريق يلتهم كابينة كهرباء بجوار مجمع مدارس المنوات في أبو النمرس.. صور

اندلع حريق داخل كابينة كهرباء، بجوار مجمع مدارس الوحدة المحلية بقرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كابينة كهرباء بجوار مجمع مدارس الوحدة المحلية بالمنوات، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وتباشر قوات الحماية المدنية جهودها للتعامل مع الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

وجرى إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.