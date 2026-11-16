رئيس المتحف الكبير يستعرض تجربة توظيف التكنولوجيا في إدارة المتاحف

في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض المتاحف الصينية والمنتجات والتكنولوجيا ذات الصلة، والتي شهدت افتتاح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، للجناح المصري المشارك بالمعرض.

المتحف المصري الكبير

ألقى الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وعضو الوفد المصري المشارك، محاضرة استعرض خلالها تجربة المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية في العالم، ونموذجًا متكاملًا يجمع بين الحفاظ على التراث الإنساني وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيق مفاهيم الاستدامة في إدارة وتشغيل المتاحف.

وشهدت المحاضرة حضور نحو 300 من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في قطاع المتاحف والتراث الثقافي، من بينهم نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، ورئيس إتحاد المتاحف الصينية، ومدير المتحف الوطني الصيني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني.

واستهل الدكتور أحمد غنيم محاضرته بالإعراب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مشيدًا بالعروض التقديمية التي تناولت دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير المتاحف والارتقاء بتجربة الزائرين.

وخلال المحاضرة، اصطحب الحضور في جولة افتراضية داخل المتحف المصري الكبير، استعرض خلالها أبرز مكوناته ومختلف أبعاده الثقافية والحضارية، مسلطًا الضوء على التقنيات الحديثة المستخدمة في العرض المتحفي، ودورها في إثراء تجربة الزائرين وتقديم الحضارة المصرية القديمة بأساليب مبتكرة وتفاعلية.

كما تناول دور المتحف في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية والثقافية، والجهود المبذولة للحفاظ على التراث الحضاري وصونه للأجيال القادمة، إلى جانب استعراض نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المتحف، باعتباره أحد النماذج الحديثة التي تسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

وأكد الدكتور أحمد غنيم أن المتحف المصري الكبير، الذي وصفه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأنه «هدية مصر للعالم»، يحمل دلالات حضارية وثقافية عميقة، ويجسد الدور التاريخي لمصر في حماية التراث الإنساني والحفاظ عليه، فضلًا عن إسهامه في تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة الثقافية.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يعكس قدرة الدولة المصرية، ليس فقط على امتلاك إرث حضاري عريق يمتد لآلاف السنين، وإنما أيضًا على الحفاظ عليه وصونه وإبرازه للعالم وفق أحدث الأساليب والتقنيات المتحفية، بما يؤكد ريادة مصر في مجال العمل المتحفي، وحرصها على تقديم تجربة ثقافية وحضارية متكاملة تجمع بين أصالة الماضي وتطور الحاضر.

