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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني تزور المتحف المصري الكبير

الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني
الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني
محمد الاسكندرانى

زارت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، والوفد المرافق لها، المتحف المصري الكبير.

وكان في استقبالها الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئةالمتحف المصري الكبير، بحضور آية الكردي، مستشارة الإدارة والتشغيل.

شملت الجولة الساحة الخارجية للمتحف، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية، ثمقاعات الملك توت عنخ آمون، واختُتمت بزيارة متحف مراكب الملك خوفو.

وخلال الجولة، أبدت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني اهتمامًا خاصًا بعدد من القطع الأثرية البارزة، من بينها كرسي العرش والقناع الذهبي والمقاصير الخاصة بالملك توت عنخ آمون، إلى جانب مراكب الملك خوفو. 

وحرصت على التعرّف على تفاصيلها وما تجسّده من براعة فنية ودقة في التنفيذ، وما تعكسه من ثراء الحضارةالمصرية القديمة وتنوّعها.

وأعربت عن تقديرها للتجربة المتحفية المتميزة التي يقدمها المتحف، وما تتيحه للزوار من فرصة للتعرّف على الإرث الثقافي والفني والإنساني للحضارة المصرية القديمة. 

كما أشادت بالجهودالمبذولة لصون هذا التراث وإتاحته للأجيال الحالية والقادمة.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

المياسة بنت حمد آل ثاني الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني المتحف المصري الكبير المتحف الكبير المتحف المصري

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