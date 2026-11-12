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وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يفتتحان وحدة الحروق المتخصصة بمستشفى السلام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يفتتحان وحدة الحروق المتخصصة بمستشفى السلام

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، يرافقهما الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والسيد أندريا باربيري رئيس مجلس إدارة شركة إيني في مصر، وحدة الحروق المتخصصة بمستشفى السلام بورسعيد التابعة للهيئة، لتعزيز الخدمات الطبية التخصصية وتوفير رعاية متكاملة لمصابي الحروق داخل المحافظة.

بدأ الوزير زيارته باجتماع في ديوان عام المحافظة مع المحافظ ورئيس الهيئة ووفد شركة إيني، لمتابعة الموقف التنفيذي للمنشآت الصحية والمشروعات الجاري تنفيذها، وبحث سبل دعم البنية التحتية وتطوير الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين. 

احتياجات المستشفيات وفرص التعاون المشترك

وتناول الاجتماع احتياجات المستشفيات وفرص التعاون المشترك، كما ناقش الموقف الحالي لمبنى مستشفى الحميات القديم في ظل تقديم خدمات الحميات عبر مستشفى الصدر التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة من مكتب مساعد الوزير للمشروعات لمعاينة المبنى وتقييم حالته ودراسة أفضل سبل استغلاله.

عقب الاجتماع توجه الحضور لافتتاح الوحدة واطلعوا على تجهيزاتها ومنظومة العمل بها، وتشمل الوحدة 15 سريراً (5 أسرة رعاية مركزة و10 أسرة إقامة) مزودة بأنظمة عزل وتعقيم تعتمد على الضغط الإيجابي وفلاتر تنقية الهواء، إضافة إلى غرفة العلاج بالماء وغرفة التأهيل. وتبدأ الخدمة باستقبال الحالات وفرزها وتقييم درجة الحروق، ثم الرعاية المركزة والتدخلات الجراحية في التجميل والترميم، وصولاً إلى التأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي. 

وتأتي الوحدة ثمرة شراكة استراتيجية مع شركة إيني التي ساهمت في توفير أحدث التجهيزات ودعم برامج تدريب وتأهيل الأطقم الطبية والتمريضية.

أكد الوزير أن الافتتاح يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات التخصصية وفق أحدث المعايير، بما يسرّع التعامل مع الحالات الحرجة ويحد من الحاجة إلى نقل المرضى خارج المحافظة. 

وأشار إلى أن تطوير المنشآت والتوسع في الخدمات التخصصية أولوية، مع أهمية تكامل التجهيزات الحديثة مع كفاءة الأطقم وبرامج التدريب المستمر لضمان استدامة الخدمة. 

ومن جانبه أكد المحافظ أن الافتتاح إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمحافظة وخطوة نحو الارتقاء بالخدمات التخصصية، مشيراً إلى اهتمام المحافظة بتوفير الإمكانات الحديثة وضمان رعاية متكاملة وآمنة، ومؤكداً استمرار دعم التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية لتحسين جودة الخدمات وتذليل المعوقات أمام تطوير المنشآت بما يتماشى مع توجهات الدولة.

واكدالدكتور أحمد السبكي أن الوحدة إضافة نوعية لقدرات الهيئة في بورسعيد وتعكس توجهها نحو التوسع في الخدمات الدقيقة من خلال نماذج تشغيل متكاملة. 

وأعرب السيد أندريا باربيري عن اعتزاز الشركة بالمساهمة وحرصها على مواصلة التعاون مع الوزارة والهيئة لدعم القطاع الصحي ونقل الخبرات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوحدة تضم نخبة من الاستشاريين في جراحات التجميل والعناية المركزة والأطفال والتخدير والعلاج الطبيعي، مدعومة ببرامج تدريبية مستمرة. 

وأضاف أن مستشفى السلام قدمت أكثر من 5.2 مليون خدمة طبية منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل عام 2019، وهي منشأة معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتضم 186 سريراً منها 83 سريراً داخلياً و45 سرير رعاية مركزة وعناية قلب، إلى جانب وحدات السكتة الدماغية وغرف العمليات والقسطرة والغسيل الكلوي.

وزير الصحة بورسعيد محافظ بورسعيد وحدة الحروق المنظومة الصحية شركة إيني

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