مصرع أمين شرطة غرقا أثناء ممارسة هواية الصيد بمياه ترعه الملاحة بطنطا

شهد طريق الملاحة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم وفاة أمين شرطة غرقا أثناء ممارسة هواية الصيد بمياه ترعة الملاحة وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للانتشال جثمانه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة غرق امين الشرطة طارق عابدين أثناء ممارسة هواية الصيد بمياه ترعة الملاحة بنطاق دائرة القسم.

انتشال جثمانه



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث كما تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للانتشال جثمانه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.