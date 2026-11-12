كوريا الشمالية تتوعد بتسريع تطوير قدراتها العسكرية لمواجهة التهديدات الأمريكية

أعلنت كوريا الشمالية، الخميس، عزمها مواصلة تطوير قدراتها على الردع العسكري بوتيرة متسارعة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات عملية لمواجهة ما وصفته بتزايد التهديدات البحرية الأمريكية، بالتعاون مع حلفاء واشنطن.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن بيونج يانج تأكيدها أن تعزيز قدرات الردع الحربي سيظل أولوية مستمرة، في ظل ما تعتبره تصاعدا في الضغوط والتحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

تأتي التصريحات الكورية الشمالية في وقت تكثف فيه بيونج يانج جهودها لتحديث قدراتها البحرية وتطوير أسلحتها الاستراتيجية، وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من الاختبارات العسكرية الكورية الشمالية، شملت صواريخ باليستية وأنظمة طوربيدات متطورة، في إطار مساعٍ لتعزيز القدرات الهجومية والردعية، لا سيما في المجال البحري وتحت الماء.

كما تتزامن هذه التحركات مع استمرار المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول، التي تعتبرها بيونج يانج تهديدا لأمنها واستعدادا لشن هجوم عليها، بينما تؤكد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن تدريباتهما تهدف إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية والردع المشترك.

وفي سياق متصل، تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الخميس، أعمال إنشاء قاعدة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي للبلاد، وأصدر توجيهات بتسريع أعمال البناء وتعزيز القدرات اللازمة لنشر الأصول العسكرية الاستراتيجية، في خطوة تعكس توجه بيونج يانج نحو توسيع قوتها البحرية.