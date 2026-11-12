قافلة طبية مجانية بالرزيقات بحري تفحص أكثر من 150 مواطنًا بمشاركة رعاية الأقصر .. صور

قدّمت القافلة الطبية الشاملة التي نظمت بمركز شباب الرزيقات بحري، بالتعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، خدمات الكشف والفحص الطبي لأكثر من 150 مواطنًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، في إطار جهود الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشارك في فعاليات القافلة الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور محمد حسني، نائب مدير الفرع، حيث حرصت الهيئة على توفير عدد من التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المترددين على القافلة، شملت الرمد والعظام والجلدية والباطنة والأطفال والصدرية.

كما تضمنت القافلة تقديم خدمات عدد من المبادرات الصحية الرئاسية، من بينها مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض الثدي، ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة من خلال قياس ضغط الدم ومستويات السكر، إلى جانب خدمات الكشف المبكر عن الأورام التي تستهدف أورام القولون والبروستاتا والرئة، فضلا عن التوعية الصحية ومساعدة المواطنين على الإقلاع عن التدخين.

وفي تخصص الرمد، جرى استخدام جهاز المصباح الشقي (Slit Lamp) لإجراء الفحوصات الدقيقة للجزء الأمامي من العين، بما يساعد على تقييم الحالة الصحية للعين واكتشاف عدد من الأمراض والمشكلات التي قد تصيبها.

وتأتي مشاركة فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر في القافلة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، بشأن التوسع في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوصول بها إلى المواطنين بمختلف القرى والمراكز، مع تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يضمن وصول الرعاية الصحية إلى أكبر عدد من المستفيدين.