80 فنانا من 16 دولة عربية.. كاتب أقصري يوثق تجارب رواد الفن التشكيلي في كتاب جديد

في إصدار ثقافي جديد يضاف إلى المكتبة العربية المعنية بالفنون التشكيلية، أصدر الكاتب الأقصرى حجاج سلامة كتابه «أحاديث اللون والضوء والظل»، الذي يجمع تجارب ورؤى 80 فنانا وفنانة من 16 دولة عربية، في محاولة لرصد واقع الحركة التشكيلية العربية، واستكشاف تحولات مدارسها واتجاهاتها الفنية، والقضايا التي تشغل مبدعيها ومستقبل الفنون البصرية في المنطقة.

ويصدر الكتاب عن دار إيقاعات للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة، في طبعته الأولى لعام 2026، ويضم حصيلة حوارات أجراها حجاج سلامة مع نخبة من الفنانين التشكيليين العرب، تناولت مسيرتهم الإبداعية ومصادر إلهامهم، ورؤيتهم لعلاقة الفن بالهوية والتراث، ومدى تأثر التجربة العربية بالمدارس الفنية العالمية.

ويتنقل الإصدار بين مدارس تشكيلية متعددة، من الكلاسيكية والواقعية والسريالية والتجريدية، وصولا إلى التجارب الفنية الحديثة التي توظف التكنولوجيا والفنون الرقمية، مسلطا الضوء على اختلاف الرؤى والأساليب بين الأجيال الفنية، وما تمتلكه الساحة العربية من تنوع وثراء إبداعي.

كما يفتح الكتاب نقاشا حول قدرة الفنان العربي على الوصول إلى العالمية مع الحفاظ على خصوصيته الثقافية، ودور التراث العربي والشرقي في تشكيل الهوية البصرية المعاصرة، إلى جانب تأثير المدارس الغربية والتطور التكنولوجي على أدوات التعبير الفني وطرق إنتاج الأعمال وعرضها وانتشارها.

ولا تقتصر الحوارات على الجوانب الجمالية والإبداعية، بل تتطرق أيضا إلى التحديات التي تواجه الفنانين التشكيليين في العالم العربي، وفي مقدمتها محدودية فرص العرض والتسويق، والحاجة إلى مزيد من الدعم المؤسسي، وتوسيع المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، بما يعزز حضور الفن العربي على الساحة العالمية.

ويضم الكتاب 80 فنانا وفنانة من 16 دولة عربية، تتصدرهم السعودية بـ21 فنانا، تليها مصر بـ18 فنانا، ثم العراق بـ12 فنانا، إلى جانب مشاركات من الإمارات وسلطنة عمان والكويت والبحرين وفلسطين واليمن والسودان وتونس والجزائر والمغرب والأردن ولبنان.

ومن بين الفنانين المصريين الذين يستعرض الكتاب تجاربهم أحمد الشافعي وأحمد علام وأسماء الدسوقي وإيفلين عشم الله وحسني أبو بكر ودينا ريحان وصلاح شعبان وعمرو عبدالوهاب ونيفين الرفاعي ويوسف محمود، فضلا عن نخبة من الفنانين السعوديين والإماراتيين والعراقيين والخليجيين والعرب.

وأكد حجاج سلامة أن فكرة الكتاب جاءت انطلاقا من أهمية توثيق التجارب الفنية العربية وجمع شهادات أصحابها في إصدار واحد، يتيح للقارئ التعرف على عوالم الفنانين ومدارسهم ومصادر إلهامهم، مشيرا إلى أن الحوارات تجمع بين تجارب جيل الرواد وإبداعات الأجيال الجديدة، وتقدم رؤى متنوعة بشأن واقع الفن التشكيلي العربي وآفاق تطوره.

ويمثل «أحاديث اللون والضوء والظل» محاولة لتقديم خريطة واسعة للفن التشكيلي العربي، من خلال شهادات مباشرة لفنانين ينتمون إلى مدارس وثقافات متعددة، بما يثري المكتبة الثقافية العربية ويفتح المجال أمام قراءة أعمق لتجارب الإبداع التشكيلي وقضايا الهوية ومستقبل الفنون البصرية.