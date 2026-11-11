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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 4 متهمين بتشكيل عصابي لسرقة الموتوسيكلات في الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر في إسقاط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصصوا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وقص الضفيرة الكهربائية، وذلك بعد استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 5 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، إلى جانب سلاح ناري ومواد مخدرة متنوعة شملت الحشيش والشابو.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات وتحريات إلى مباحث قسم شرطة الأقصر، كشفت عن نشاط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية سابقة، تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، في تكوين تشكيل إجرامي تخصص في الاستيلاء على الدراجات النارية، واتخاذ منطقة الزناقطة بدائرة البندر مكانا لإخفاء المسروقات لحين التصرف فيها.

وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الأقصر، بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس المباحث، من ضبط المتهمين الأربعة، وهم الأول «ف.ف» 30 عاما، والثاني «م.ج» 20 عاما، والثالث «ا.ع» 40 عاما، والرابع «ع.ا» 45 عاما، وتبين أن المتهم الأول يتزعم التشكيل، بينما يتولى باقي المتهمين معاونته في تنفيذ جرائم السرقة.

وبتفتيش المتهمين والأماكن التي أرشدوا عنها، عثرت القوات على 5 دراجات نارية تبين أنها مبلغ بسرقتها في نطاق قسم شرطة الأقصر ومركز شرطة أرمنت، كما ضبط بحوزتهم فرد خرطوش محلي الصنع، وكمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، ونصف كيلو جرام من مخدر الشابو، بالإضافة إلى مقص حديدي ومبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة.

وكشفت مواجهة المتهمين بالمضبوطات عن اعترافهم بتكوين التشكيل العصابي لتنفيذ وقائع سرقة الدراجات النارية، فيما أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية باعتبارها حصيلة تجارتهم غير المشروعة، بينما استخدموا المقص الحديدي في تسهيل سرقة الدراجات عن طريق قطع الضفيرة الكهربائية.

وكان اللواء جميل حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد عادل مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر.

وتم إخطار أصحاب الدراجات النارية المضبوطة، حيث تعرفوا عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إليهم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.

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