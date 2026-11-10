جامعة الأقصر تطلق حملة توعوية لمواجهة الإدمان.. وتعرف الطلاب بمخاطر التعاطي وسبل العلاج

نظمت جامعة الأقصر، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الأقصر، فعالية توعوية لطلاب الجامعة، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، والتعريف بالآثار الصحية والنفسية والاجتماعية للإدمان، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

جاءت الفعالية تحت رعاية الأستاذة الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، وبمشاركة أعضاء وحدة التطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بقيادة عبد الرحيم جاد، رئيس وحدة التطوع بالصندوق في الأقصر، والذي قدم محاضرة توعوية تناول خلالها تداعيات التعاطي على الفرد والمجتمع، وانعكاساته على الصحة النفسية والسلوك والعلاقات الاجتماعية.

وشهدت الفعالية مناقشة عدد من المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالإدمان، وتصحيح المعتقدات الشائعة بشأن تعاطي المواد المخدرة، مع توضيح أساليب الوقاية وطرق الحصول على المساعدة والعلاج، والتعريف بالبرامج التي ينفذها الصندوق لحماية الشباب من الوقوع في دائرة الإدمان.

وجرى تنظيم الفعالية بالتنسيق مع فاتن سعيد، مسؤول التواصل بجامعة الأقصر، وبمشاركة مكتب رعاية الطلاب، في إطار التعاون بين الجامعة والصندوق لتكثيف الأنشطة التوعوية داخل الحرم الجامعي.

وتواصل جامعة الأقصر جهودها في أداء دورها التثقيفي والمجتمعي، من خلال تنظيم المبادرات والفعاليات التي تستهدف بناء وعي الشباب بالقضايا المجتمعية المهمة، وتعزيز قدرتهم على مواجهة السلوكيات الخطرة، بما يسهم في حماية المجتمع وإعداد جيل أكثر وعيا ومسؤولية.