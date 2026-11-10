وزراء الصحة العرب يقرون دعما عاجلا لفلسطين ويعززون التعاون الصحي

عقد مجلس وزراء الصحة العرب، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، أعمال دورته العادية الـ65 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، الذي تسلم رئاسة الدورة من دولة ليبيا، رئيس الدورة السابقة، وذلك بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول العربية، لمناقشة تطورات الأوضاع الصحية في المنطقة، وتعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية.

وسبقت أعمال الدورة الـ65 اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة مصر، والتي ناقشت الملفات المدرجة على جدول الأعمال ومشروعات القرارات والتوصيات المعروضة على المجلس الوزاري، تمهيدًا لإقرارها خلال الاجتماع الوزاري.

وشهدت الدورة مناقشة عدد من القضايا الصحية ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم القطاع الصحي الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتفاقمة في قطاع غزة، إلى جانب دعم المنظومات الصحية في الدول العربية التي تواجه أزمات، وتعزيز آليات العمل العربي المشترك في المجال الصحي.

وفي مقدمة القرارات التي خرجت بها الدورة، أقر المجلس تقديم دعم مالي عاجل بقيمة 200 ألف دولار أمريكي من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية لتوفير الاحتياجات العاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة ضمان دخول المساعدات والإمدادات الطبية والإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية دون قيود، وتوفير العلاجات للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة، خاصة مرضى السرطان وغسيل الكلى.

توفير علاج الأمراض المزمنة

كما أكد المجلس دعم جهود التعافي وإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة، وإعادة بناء وتشغيل المرافق الصحية المدمرة، وتعزيز خدمات الصحة النفسية والتأهيل الجسدي، ومساندة جهود إجلاء المرضى والمصابين والأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متقدمة خارج القطاع، إلى جانب دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وضمان استمرار عملها.

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وامتدت القرارات إلى دعم الأوضاع الصحية في السودان واليمن، من خلال حشد المساعدات الدوائية والإنسانية وتخصيص دعم مالي ولوجستي من الصندوق العربي للتنمية الصحية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، بما يسهم في مساندة المنظومات الصحية في الدول التي تواجه أزمات إنسانية وصحية.

وعلى صعيد تطوير منظومة الصحة العربية، اعتمد المجلس الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة للفترة 2026-2030، كما وافق على مشروع الملحق الخاص بصحة اليافعين واليافعات، واعتمد مصر مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال خدمات نقل الدم بالدول العربية.

كما ناقش المجلس مقترح إنشاء مركز عربي إقليمي للوبائيات التطبيقية، ودعم إنشاء المرصد العربي للمخدرات، وأقر شعار يوم الصحة العربي لعام 2027 تحت عنوان «الصحة في عصر الابتكار والذكاء الاصطناعي»، إلى جانب الإعداد لموقف عربي موحد أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته أمام المجلس، أهمية تعزيز التضامن والتكاتف العربي لمساندة الدول التي تمر بظروف طارئة، مشددًا على أن صحة الشعوب العربية وتطوير أنظمتها الصحية يمثلان أولوية للعمل العربي المشترك، مع استمرار تقديم المساعدات الدوائية والإنسانية ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.