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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كثرة حوادث القطارات في العياط.. أحمد موسى: والله العظيم في سر

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جلسة الاستماع العاجلة التي عقدها مجلس النواب بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة حادث قطاري العياط، والتي استمرت نحو 6 ساعات، وشهدت مناقشات موسعة حول ملابسات الحادث والإجراءات التي اتخذتها الوزارة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الفريق كامل الوزير لا يزال حاضرًا بمجلس النواب، وسط مشاركة عدد كبير من النواب في الجلسة التي بدأت بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الحادث.

وأوضح أن الجلسة اتسمت بالأهمية والاستعجال، باعتبارها جلسة استماع وليست جلسة محاكمة، وتهدف إلى الوقوف على تفاصيل الحادث والإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل بشأن الواقعة.

وأشار أحمد موسى إلى أن الفريق كامل الوزير استهل الجلسة بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا، كما وجه الشكر إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لافتًا إلى أن هناك تفاصيل عديدة لا يمكن الكشف عنها إلا من خلال النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات.

وأضاف: «فيه تفاصيل محدش هيتكلم عنها غير النيابة العامة، وبعض النواب النهارده قالوا عايزين الوزير يشرح لنا إيه اللي حصل، ولكن اللي هيشرح النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات، والفريق كامل الوزير مش محتاج حد يدافع عنه، وعندي معلومات كتير جدًا، ومش كل المعلومات تُقال انتظارًا لتحقيقات النيابة».

وتطرق موسى إلى سرعة القطار وقت وقوع الحادث، مؤكدًا أن القطار كان سليمًا عند تحركه، لكنه طرح تساؤلات حول أسباب تجاوز السرعة المقررة، والتي تبلغ 70 كيلومترًا في الساعة.

وقال: «مش دور أي حد إنه يتكلم غير النيابة العامة، والقطر سرعته المفروض 70 كيلو، مشي ليه أكتر من كده؟ وده قطار للقرى، طيب جري إزاي بهذه السرعة؟ والله عندي إجابة لكن لا نستبق النيابة، وهناك معلومات كتيرة، لكن تترك لجهات التحقيق».

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك أشخاصًا محبوسين على ذمة القضية، وسيتم عرضهم على المحكمة، مشيرًا إلى وجود تقاعس وجرائم جنائية أودت بحياة أشخاص، ومشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث دون توجيه اتهامات مسبقة قبل انتهاء التحقيقات.

ووصف موسى حادث قطاري العياط بأنه كارثة ومأساة إنسانية، مؤكدًا أن أعمال التطوير التي شهدتها هيئة السكك الحديدية خلال السنوات الماضية لا تعني انتفاء أوجه القصور، التي لا تزال بحاجة إلى معالجة ومزيد من العمل.

واختتم تصريحاته قائلًا: «حد عايز حوادث في البلد، لا إطلاقًا، والسكة الحديد عملت تطوير، لكن فيه بعض الناس محتاجة شغل».

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن :"بخصوص سبب كثرة حوادث القطارات في العياط هقول والله العظيم في سر".

أحمد موسى العياط قطار العياط

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