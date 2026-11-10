بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم /الثلاثاء/، على وقع ارتفاع بعدما سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 1,01%، ليستقر عند 17.606,97 نقطة.

كما سجل مؤشر MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 1,4% إلى 1.291,69 نقطة.

أما MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، فقد سجل زيادة بنسبة 0,43 % إلى 1.336,01 نقطة.

