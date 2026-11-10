القوات الحكومية اليمنية تواصل معاركها في مأرب والجوف وتحبط هجمات للفصائل اليمنية

أعلنت القوات الحكومية اليمنية استمرار المعارك ضد الفصائل اليمنية في جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف، بإسناد جوي، مؤكدة إحباط هجمات شنتها الفصائل في عدد من المواقع وتكبيدها خسائر.

وأوضحت القوات الحكومية أن قواتها تمكنت من التصدي لهجمات للفصائل اليمنية شمالي محافظة مأرب، وكذلك في المناطق الواقعة جنوب شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، مشيرة إلى أن المواجهات أسفرت عن خسائر في صفوف المهاجمين.

وأكدت استمرار العمليات العسكرية في المحافظتين، بمشاركة الإسناد الجوي، في إطار التصدي للهجمات ومحاولات التقدم الميداني، دون الكشف عن حصيلة دقيقة للخسائر البشرية أو طبيعة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات.