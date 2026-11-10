السعودية توظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز المنظومة الأمنية خلال موسم الحج

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ضمن المنظومة الأمنية لموسم الحج، في إطار تحول رقمي يستهدف تعزيز أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم، ورفع كفاءة إدارة الحشود واستشراف المخاطر ودعم اتخاذ القرارات الميدانية.

وقال نائب مساعد وزير الداخلية السعودي لشؤون التقنية، الدكتور محمد بن فهد الحامد، إن المنظومة الأمنية تشهد تحولًا نوعيًا من الأنظمة التقليدية المنفصلة إلى منظومات ذكية ومتكاملة، بما يتيح ربط المعلومات وتحليلها، والانتقال من مجرد تكامل البيانات إلى تكامل المعرفة والقدرات والإجراءات التشغيلية.

وأوضح الحامد، خلال مشاركته في جلسة بعنوان «التقنيات الذكية وتكامل المنظومة الأمنية في خدمة ضيوف الرحمن»، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج في جدة، أن توظيف التقنية في المجال الأمني يرتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية، تشمل موثوقية الأنظمة واستمراريتها، وسرعة الاستجابة، والتكامل التشغيلي بين الجهات، بما يضمن استمرار العمليات الأمنية في مختلف الظروف.

وشدد على أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية في جاهزية المنظومة، من خلال حماية البيانات والأنظمة وضمان موثوقية التكامل الرقمي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

80 موقعًا مدعومًا بالكاميرات الذكية و16 خوارزمية للذكاء الاصطناعي

وأشار المسؤول السعودي إلى أن إدارة الحشود خلال موسم الحج تتطلب استعدادًا تقنيًا وتشغيليًا عاليًا، وقدرة على التعامل الفوري مع المتغيرات الميدانية، موضحًا أن الكاميرات الذكية جرى توظيفها في 80 موقعًا، مدعومة بـ16 خوارزمية للذكاء الاصطناعي و31 لوحة بيانات، بما يعزز أعمال المتابعة الأمنية وتحليل حركة الحشود ودعم اتخاذ القرار الميداني.

وأضاف أن التكامل الرقمي لوزارة الداخلية لم يعد مقتصرًا على ربط الأنظمة وتبادل البيانات، بل امتد إلى تنسيق العمليات والقرارات والإجراءات بين مختلف الجهات المشاركة في منظومة الحج.

ولفت إلى أن المنظومة الرقمية تتكامل مع أكثر من 80 جهة حكومية وتشغيلية، وما يزيد على 5 آلاف مقدم خدمة، إلى جانب أكثر من 500 خدمة رقمية ضمن المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة.

تطوير 52 خدمة عبر مساعد «أبشر الذكي»

وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، أوضح الحامد أنه جرى تطوير أكثر من 52 خدمة عبر مساعد «أبشر الذكي»، بما يتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم من خلال المحادثة، ومن بينها خدمة إصدار شهادة الميلاد، باعتبارها أول خدمة مدفوعة تُتاح عبر المساعد.

كما كشف عن استهداف إطلاق خدمة «أبشر الصوتي» قبل موسم الحج المقبل لعام 1448هـ، بهدف تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الرقمية، وتطوير تجربتهم في استخدام المنصات الحكومية.