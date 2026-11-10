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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح شمال شرقي كينيا

هجوم مسلح شمال شرقي كينيا
هجوم مسلح شمال شرقي كينيا
أ ش أ

 لقى 8 أشخاص، بينهم 5 عمال في مجال إنشاء الطرق واثنان من أفراد قوات الاحتياط الشرطية، مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في كمين يُشتبه في أن مسلحين من حركة الشباب الصومالية نفذوه في مقاطعة مانديرا شمال شرقي كينيا، بالقرب من الحدود مع الصومال، وفق تقارير إعلامية.

وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجمين أطلقوا النار على سيارة كانت ترافق عمالا على طريق «العربية - لافي» في منطقة هاجارسو، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الثمانية، بمن فيهم السائق.

وقال حاكم مقاطعة مانديرا محمد عدن خليفة، في بيان، إنه من المؤلم أن يفقد أشخاص كرسوا جهودهم لتطوير البنية التحتية ودفع عجلة التنمية في المقاطعة حياتهم في هذه الظروف المأساوية، داعيا إلى إجراء تحقيق عاجل والقبض على المسؤولين عن الهجوم، ومؤكدا أن السكان يستحقون العيش في أمن بعيدا عن الترهيب.

وأرسلت الشرطة فريقا أمنيا متعدد الأجهزة لملاحقة المهاجمين، فيما نُقلت جثامين الضحايا إلى مستشفى مانديرا التعليمي والإحالة.

ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام من استهداف مسلحين يُشتبه في انتمائهم إلى حركة الشباب منشآت شرطية في مقاطعة جاريسا المجاورة، ومحاولتهم مهاجمة قاعدة أمنية في مانديرا، قبل أن تتمكن قوات الأمن من صد الهجومين.

وتقع مانديرا على امتداد الحدود الكينية مع الصومال، التي تنشط فيها حركة الشباب منذ نحو عقدين، ونفذت الحركة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، هجمات متكررة في شمال شرقي كينيا استهدفت أفراد الأمن والمدنيين ومشروعات البنية التحتية. وكانت كينيا قد نشرت قوات في الصومال عام 2011 لمكافحة الحركة، التي شنت لاحقا هجمات انتقامية دامية، من بينها الهجوم على مركز «ويستجيت» التجاري في نيروبي عام 2013، ومجزرة جامعة جاريسا عام 2015.

قوات الاحتياط الشرطية مسلحين حركة الشباب الصومالية

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