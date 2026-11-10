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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تُقرأ البسملة في بداية الفاتحة جهرًا أم سرًا؟.. أمين الإفتاء يوضح حكمها للإمام

قراءة البسملة في الصلاة
قراءة البسملة في الصلاة
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قراءة البسملة في بداية سورة الفاتحة أثناء الصلاة، سواء للإمام أو المأموم، موضحًا أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وأن الأمر فيها واسع ولا يستدعي النزاع بين المصلين.

حكم قراءة البسملة في بداية سورة الفاتحة أثناء الصلاة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن جمهور الفقهاء، باستثناء المالكية، يرون أن البسملة من القرآن الكريم، لكنهم اختلفوا في كونها آية من سورة الفاتحة أو آية مستقلة، بينما يرى المالكية أنها ليست آية من الفاتحة ولا من القرآن، إلا في سورة النمل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا الاختلاف ترتبت عليه عدة اتجاهات فقهية؛ فمن الفقهاء من يرى عدم قراءة البسملة في الصلاة، ومنهم من يرى قراءتها سرًا، حتى إذا جهر الإمام ببقية الفاتحة، ومنهم فقهاء الشافعية الذين يرون أنها آية من الفاتحة، وأن السنة الجهر بها مع بقية السورة.

وأكد الدكتور محمود شلبي أن من قرأ البسملة جهرًا فلا حرج عليه، ومن قرأها سرًا فلا حرج عليه، كما أن من لم يقرأها اتباعًا للمذهب الذي يأخذ به فلا شيء عليه، مشددًا على أن المسألة خلافية معتبرة، ولا ينبغي أن تتحول إلى سبب للجدال أو الخلاف بين المصلين.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن القاعدة في مثل هذه المسائل هي أن الخلاف الفقهي المعتبر يتسع للجميع، وأن الإنكار يكون في الأمور المتفق عليها، أما المسائل التي اختلف فيها العلماء فلا يصح التشدد فيها أو تخطئة من يأخذ بأحد الآراء المعتبرة.

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