طقس الأربعاء.. معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً ، الأربعاء ، طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الانحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون خفيفة جنوباً على مناطق من (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الجديدة 25 13

6 أكتوبر 25 13

بنها 24 13

دمنهور 22 14

وادي النطرون 25 12

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 22 14

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 13

دمياط 22 17

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 25 12

السويس 24 14

العريش 23 14

رفح 22 13

رأس سدر 25 14

نخل 21 11

كاترين 17 06

الطور 26 15

طابا 21 15

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 26 18

الإسكندرية 24 17

العلمين 22 16

مطروح 23 16

السلوم 24 15

سيوة 25 12

رأس غارب 26 16

سفاجا 26 16

مرسى علم 27 18

شلاتين 29 20

حلايب 26 21

أبو رماد 28 21

مرسى حميرة 28 22

أبرق 27 21

جبل علبة 26 21

رأس حدربة 25 22

الفيوم 25 13

بني سويف 25 13

المنيا 26 11

أسيوط 26 12

سوهاج 25 14

قنا 27 15

الأقصر 27 14

أسوان 28 14

الوادي الجديد 27 12

أبوسمبل 27 15.