تقرير استخباراتي عراقي يكشف مسارات تهريب النفط من شمال البلاد

كشف تقرير استخباراتي عراقي حصلت عليه قناة «سكاي نيوز عربية» عن وجود مسارات لتهريب النفط من شمال العراق إلى عدد من الدول، بينها إيران وتركيا وأفغانستان، في إطار شبكة عمليات تستهدف نقل النفط الخام والمشتقات النفطية وإعادة بيعها خارج القنوات الرسمية.

ووفقًا لما أورده التقرير، فإن النفط المهرب من شمال العراق يُنقل إلى إيران، حيث يخضع لعمليات تكرير ومعالجة، قبل إعادة بيع مشتقاته في الأسواق الأفغانية، في مسار يستهدف الالتفاف على العقوبات والقيود المفروضة على تجارة النفط.

وأشار التقرير إلى أن عمليات التهريب لا تقتصر على المسار الإيراني، إذ تمتد شبكات النقل إلى الأراضي التركية، حيث تصل كميات من النفط المهرب إلى أسواق البيع هناك.

وأوضح أن عمليات التهريب تعتمد على شبكات تعمل في مناطق حدودية بشمال العراق، مستفيدة من صعوبة الرقابة على بعض المسارات والمناطق الحدودية القريبة من إيران وتركيا.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، تشمل مصادر النفط المهرب حقولًا في محافظتي كركوك والسليمانية، حيث يجري نقل النفط الخام والمشتقات النفطية عبر صهاريج وشبكات مرتبطة بعمليات التهريب داخل إقليم كردستان.

كما كشف التقرير عن آلية نقل المشتقات النفطية من إيران إلى أفغانستان، عبر صهاريج إيرانية تسلك الطرق الشرقية باتجاه المنافذ الحدودية، قبل تفريغ الشحنات في مستودعات تخزين تديرها شركات استيراد أفغانية خاصة.

وتُعاد بعد ذلك تعبئة المنتجات في شاحنات أصغر لنقلها إلى محطات الوقود والمستهلكين داخل المدن الأفغانية.

وتسلط هذه المعلومات الضوء على التحديات التي تواجه السلطات العراقية في ضبط تجارة النفط وحماية الموارد الوطنية، في ظل استمرار نشاط شبكات التهريب عبر الحدود.