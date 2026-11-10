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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة ينظم «يوم صناعة السينما للشباب» بمشاركة طلاب مدارس السينما في مصر

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
أحمد إبراهيم

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، ضمن فعاليات دورته السابعة والأربعين، «يوم صناعة السينما للشباب» (Cairo Industry Youth Day)، بالتعاون مع «كايرو فيلم فاكتوري»، وذلك في إطار «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، بهدف دعم المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة أمام طلاب السينما للتعرف على واقع العمل في الصناعة، والاستفادة من خبرات المتخصصين والعاملين بها.

وتُقام الفعالية في صورة ورشة عمل تمتد ليوم واحد، بمشاركة مجموعة مختارة من طلاب مدارس السينما في مصر، من المهتمين بتطوير معارفهم ومهاراتهم السينمائية، والتعرف على المسارات المهنية المختلفة في صناعة الأفلام، استعدادًا لبدء مشوارهم المهني.

وتتيح الورشة للمشاركين فرصة الالتقاء بمجموعة من المتخصصين، والتعرف على تجاربهم العملية والإبداعية، ومناقشتهم حول طبيعة العمل في صناعة السينما والتحديات التي يواجهها صناع الأفلام في مختلف مراحل الإنتاج، بما يسهم في بناء جسر بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات العمل الفعلي.

ويشارك في تقديم الورشة أربعة من المتخصصين في صناعة السينما، هم لميس سليمان، ومارك لطفي، وياسر شفيعي، وسمير فرج، الذين ينقلون إلى الطلاب خلاصة خبراتهم وتجاربهم المهنية، ويساعدونهم على استكشاف الفرص المتاحة أمامهم، واتخاذ خطواتهم الأولى في عالم صناعة الأفلام.

وتأتي هذه الفعالية في إطار اهتمام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدعم الأجيال الجديدة من السينمائيين، واكتشاف المواهب الواعدة، وتعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية والمتخصصين في الصناعة، بما يتيح للطلاب التعلم من التجارب المهنية والإبداعية، ويسهم في إعداد جيل جديد قادر على تطوير صناعة السينما المصرية والعربية.

عن أيام القاهرة لصناعة السينما

تُعد أيام القاهرة لصناعة السينما منصة حيوية لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، وتعكس التزام المهرجان بدعم صناعة السينما العربية وتطوير مهارات العاملين بها، مع مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. كما تتيح مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمحترفين، من خلال اللقاءات المتخصصة والبرامج التدريبية والفعاليات المهنية التي تستهدف تنمية قدرات الأجيال الجديدة وتعزيز فرص التعاون داخل الصناعة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفي هذا العام بمرور خمسين عامًا على تأسيسه عام 1976. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحظى بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره بوصفه منصة دولية للتبادل الثقافي، والاحتفاء بفن السينما، ودعم صناعتها ومواهبها.

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