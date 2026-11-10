نائب الرئيس الأمريكي: وزير الحرب لم يرتكب جرائم تستوجب عزله

أكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، أن وزير الحرب لم يرتكب جرائم تستوجب عزله، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال نائب الرئيس الأمريكي، إن محاولات عزل وزير الحرب عرض هزلي، ووزير الحرب واجه البيروقراطية داخل البنتاجون.

وفي وقت سابق، وصف وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم /الثلاثاء/ محاولة عزله من منصبه بأنها "مهزلة" و"استعراض سياسي"، وأنه على مدار الـ250 عاما من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لم يتعرض أي وزير حرب أو وزير دفاع إلى محاولة إقالة من أجل شن عملية عسكرية مشروعة، مشيرا إلى أن العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة في ظل الإدارة الحالية "ناجحة".

وقال هيجسيث - خلال مؤتمر صحفي اليوم - إن أحد أعضاء الكونجرس يحاول كسر هذا بسبب "خلافات بشأن السياسة"، وليس بسبب ارتكاب خيانة عظمى أو رشوة أو أي من الجرائم الأخرى التي توجب العزل، مؤكدا أن محاولة عزله ستفشل كما فشلت من قبل المحاولات السابقة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن موقفه إلى جانب الرئيس ترامب ثابت لا يتزحزح.