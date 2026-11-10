محسن رضائي: لا صحة لاستمرار المفاوضات مع أمريكا.. وطهران تتمسك بشروطها السبعة

تجددت حالة الغموض بشأن مستقبل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بعدما نفى محسن رضائي، المسؤول الإيراني البارز والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود محادثات مرتقبة بين الجانبين، مطالبًا الإدارة الأمريكية بالتوقف عن نشر ما وصفه بالأخبار الزائفة حول مفاوضات غير موجودة.

وقال رضائي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، الاثنين، إن واشنطن مطالبة بالتوقف عن اختلاق أخبار بشأن محادثات وهمية، والقبول بالشروط السبعة التي أعلنتها طهران مرارًا، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتجاهل التحولات الجارية في منطقة غرب آسيا.

رفض لقاء مرتقب بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين

وجاءت تصريحات رضائي عقب تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال عقد لقاء بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة المقبلة، وهو ما نفاه مسؤول أمني إيراني، مؤكدًا أن بلاده لا تضع المفاوضات مع واشنطن على جدول أعمالها في الوقت الحالي.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء 10 نوفمبر، أن الأنباء المتداولة بشأن عقد لقاء بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين لا أساس لها من الصحة، مشددًا على عدم وجود ترتيبات لعقد مثل هذا الاجتماع.

ما الشروط الإيرانية لاستئناف المفاوضات؟

وتتمسك طهران بسبعة شروط لاستئناف المسار الدبلوماسي، تشمل إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، ورفع العقوبات والحصار الأمريكي، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب المطالبة بتعويضات عن أضرار الحرب والاعتراف بحقوق إيران المتعلقة بمضيق هرمز.

وفي المقابل، أبقى عراقجي الباب أمام الحل الدبلوماسي، مؤكدًا أن المقترح الإيراني المقدم عبر وساطة قطرية لا يزال مطروحًا.

وتعكس التصريحات الإيرانية استمرار التعقيدات السياسية والأمنية بين طهران وواشنطن، في ظل تمسك كل طرف بمطالبه، بما يجعل استئناف المفاوضات مرهونًا بحدوث تغييرات ملموسة في مواقف الطرفين.