الطلب على طرح مصفاة دانجوتي يتجاوز المستهدف 3 أضعاف بعروض تقارب 4.1 مليار دولا

اجتذب الطرح العام الأولي لمصفاة «دانجوتي» النفطية في نيجيريا طلبات اكتتاب بقيمة تقارب 4.1 مليار دولار، بما يعادل نحو ثلاثة أمثال المستهدف الأصلي لجمع التمويل، في مؤشر على الإقبال القوي من المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في أحد أكبر مشروعات الطاقة بالقارة الأفريقية.

وذكرت وكالة «بلومبرج» أن الطلبات توزعت بواقع نحو 1.9 مليار دولار من المستثمرين المحليين، و2.1 مليار دولار من المستثمرين الدوليين، نقلا عن أشخاص مطلعين على تفاصيل الصفقة، فيما استقطب الطرح قرابة 4 ملايين طلب من أفراد في الدول الأفريقية الـ54.

وكانت المصفاة المملوكة للملياردير النيجيري أليكو دانجوتي تستهدف جمع ما لا يقل عن 1.6 مليار دولار من خلال الطرح، فيما طلبت مؤسسة الاستثمار العام في جنوب أفريقيا، التي تدير أصولا تقاعدية تبلغ نحو 220 مليار دولار، تخصيص حصة كبيرة من الأسهم، وفقا للمصادر ذاتها.

وشاركت أيضا صناديق معاشات تقاعدية نيجيرية تمثل نحو 11 مليون عضو في الاكتتاب، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين المهتمين بالمشروع، وقدرة أسواق المال الأفريقية على تمويل المشروعات الصناعية الكبرى دون الاعتماد بصورة أساسية على المستثمرين الغربيين.

ومن المتوقع أن تسعى دانجوتي للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لتخصيص الأسهم في 17 نوفمبر الجاري، على أن يبدأ تداولها في البورصة في نحو 8 ديسمبر المقبل، رغم سعي الشركة إلى إدراجها في موعد مبكر.

وقد ترتفع قيمة الطرح إلى نحو 2.1 مليار دولار من خلال تفعيل خيار زيادة حجم الأسهم المطروحة بنسبة 30%، إلا أن الطلب الدولي سيظل متجاوزا للحصة المتاحة حتى بعد إضافة الأسهم الإضافية، وفقا للتقرير.